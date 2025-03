«Επίσημη διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα στην Euroleague για τη διαιτησία του clasico με τη Ρεάλ» - Real.gr

Σε επίσημη διαμαρτυρία προς την Euroleague προχώρησε η Μπαρτσελόνα, με αφορμή τη διαιτησία του clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 27η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός δημοσιογράφο, Μαρκ Μουντέτ, για τον αγώνα της 27ης Φεβρουαρίου που είχε κριθεί στα τελευταία λεπτά. Οι Καταλανοί τότε είχαν εκφράσει έντονα παράπονα για τα σφυρίγματα των τριών διαιτητών της αναμέτρησης, Μπελόσεβιτς, Ρίζικ και Κόλιεντσιτς

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ίβηρα ρεπόρτερ: «Η Μπαρτσελόνα υπέβαλε επίσημη έγγραφη καταγγελία στη διεύθυνση διαιτησίας της Euroleague σχετικά με τη διαιτησία του clasico της περασμένης εβδομάδας στη Μαδρίτη».

