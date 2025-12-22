Επίσημη η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό - Real.gr

«O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας!».

Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση ο Ολυμπιακός επισημοποίησε πως ο Βάσκος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας τουλάχιστον ως το 2027.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν δεδομένη εδώ και αρκετές μέρες και πρόσφατα πήρε και έγγραφη μορφή, με τον 64χρονο προπονητή να έχει αύξηση αποδοχών, όπως και οι συνεργάτες του.

Ο «Μέντι» ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League (2024) και του νταμπλ στην Ελλάδα (2025).

Σε 97 αγώνες έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, με 189 γκολ υπέρ και 84 κατά.

📷 🔴⚪️ ✍🏻 Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την ομάδα μας! / Mr. Evangelos Marinakis, with José Luis Mendilibar, after the signing of his new contract with… pic.twitter.com/xwOwX3tJJx — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)



Πηγή: filathlos.gr