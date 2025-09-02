Quantcast
Επίσημη η επιστροφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό - Το νούμερο που επέλεξε - Real.gr
15:15, 02/09/2025
Μετά την εντυπωσιακή προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα.

Η ΠΑΕ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια δημιουργική ανάρτηση, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε λιοντάρι, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Guess who’s back», προκαλώντας… χαμό από αντιδράσεις και σχόλια.

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον σύλλογο να καλωσορίζει τον παίκτη, που επέλεξε ξανά το αγαπημένο του νούμερο «56», με τη φράση: «Καλώς ήρθες πίσω εκεί που ανήκεις, Ντανιέλ. Καλώς ήρθες σπίτι».

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!».
 


Πηγή: Filathlos.gr

