Επίσημη η επιστροφή του Ποντένσε στον Ολυμπιακό - Το νούμερο που επέλεξε - Real.gr

Μετά την εντυπωσιακή προαναγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα.

Η ΠΑΕ είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μια δημιουργική ανάρτηση, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε λιοντάρι, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Guess who’s back», προκαλώντας… χαμό από αντιδράσεις και σχόλια.

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε λίγο αργότερα, με τον σύλλογο να καλωσορίζει τον παίκτη, που επέλεξε ξανά το αγαπημένο του νούμερο «56», με τη φράση: «Καλώς ήρθες πίσω εκεί που ανήκεις, Ντανιέλ. Καλώς ήρθες σπίτι».

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!».



Welcome back where you belong Daniel, welcome

home! ❤️🤍 pic.twitter.com/vHyl20zLIJ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2025



Πηγή: Filathlos.gr