Παίκτης της ΑΕΚ ο Σαχαμπό - Real.gr

Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φορά έως το 2029 ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Ο 20χρονος χαφ αγωνιζόταν στη Σταντάρ Λιέγης, ενώ είναι 10 φορές διεθνής με τη Ρουάντα.

Ο Σαχαμπό θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, προσφέροντας λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γενήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ.

Με τη Β’ ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Αρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.

Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».