Quantcast
Παίκτης της ΑΕΚ ο Σαχαμπό - Real.gr
real player

Παίκτης της ΑΕΚ ο Σαχαμπό

13:31, 02/02/2026
Παίκτης της ΑΕΚ ο Σαχαμπό

Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φορά έως το 2029 ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Ο 20χρονος χαφ αγωνιζόταν στη Σταντάρ Λιέγης, ενώ είναι 10 φορές διεθνής με τη Ρουάντα.

Ο Σαχαμπό θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, προσφέροντας λύσεις στη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γενήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ.

Με τη Β’ ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Αρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.

Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

23:59 03/02
Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

23:51 03/02
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

23:50 03/02
«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

23:45 03/02
Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

23:30 03/02
Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

23:30 03/02
ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

23:15 03/02
Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

23:06 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved