Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Ναβάρο

Ο Ολυμπιακός πληρώνει 250.000 ευρώ στους δράκους για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή έως τον Ιούνιο. Στο deal τοποθετήθηκε και οψιόν αγοράς (δεν είναι υποχρεωτική) ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την Πόρτο να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης 10%.

