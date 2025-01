Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027 ο Σιώπης

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη με μετεγγραφή από την ουαλική Κάρντιφ! Ο Έλληνας διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, και θα ενισχύσει άμεσα το Τριφύλλι ως η δεύτερη χειμερινή προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Μανώλης Σιώπης γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1994 στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία του Ολυμπιακού. Σε ηλικία 19 ετών παραχωρήθηκε δανεικός στον Πλατανιά Χανίων. Το 2014 έμεινε ελεύθερος και τον ενέταξε στο δυναμικό του ο Πανιώνιος. Οι πολύ καλές του εμφανίσεις οδήγησαν τον Ολυμπιακό να τον αγοράσει μετά από τρία χρόνια, αλλά να τον διατηρήσει στον Πανιώνιο ως δανεικό. Στη συνολικά πενταετή παρουσία του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης έπαιξε σε 120 αγώνες. Αντίθετα, με την ομάδα του Πειραιά έπαιξε μόλις σε τρεις αγώνες. Το καλοκαίρι του 2018 τον απέκτησε ο Άρης. Εκεί έμεινε για ένα χρόνο, προτού αποδεχθεί την πρόταση της τουρκικής Αλάνιασπορ. Αγωνίστηκε για δύο σεζόν εκεί (73 συμμετοχές) και στη συνέχεια μετακόμισε στην Τραπεζούντα για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ όπου έμεινε άλλες δύο χρονιές. Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μετεγγραφή στην Κάρντιφ της Ουαλίας.

Είναι εν ενεργεία διεθνής στην εθνική Ελλάδας, όπου μετράει 36 συμμετοχές και ένα γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Μανώλη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Το βίντεο

Αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωσή του, η πράσινη ΠΑΕ ανέρτησε ένα βίντεο στα social media, με τον διεθνή αμυντικό χαφ να πρωταγωνιστεί σε ένα trend του Tik Tok, του οποίου είναι λάτρης.

“Ωραίο δίδυμο το Μπάκα – Φώτης, αλλά σαν να λείπει κάτι…” έγραφε στην αρχή, δείχνοντας ένα στιγμιότυπο του Ιωαννίδη να πανηγυρίζει μαζί με τον Μπακασέτα.

Στη συνέχεια ο Σιώπης γύρισε “κατά λάθος” την κάμερα και μαρτύρησε ότι εκείνος κρυβόταν πίσω από το trend.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η Κάρντιφ είχε προλάβει να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Μανώλη Σιώπη στον Παναθηναϊκό, δίχως πάντως να αποκαλύψει το ποσό με το οποίο έκλεισε το deal.

Οι Ουαλοί ευχαρίστησαν τον Έλληνα χαφ για την προσφορά του στην ομάδα, στάθηκαν στον εξαιρετικό του χαρακτήρα που τον κατέστησε αγαπητό στις τάξεις του συλλόγου του και του ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Ο Μανώλης Σιώπης ολοκλήρωσε τη μόνιμη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό για ένα μη ανακοινωθέν ποσό, υπό την προϋπόθεση διεθνούς έγκρισης.

Ο μέσος έφτασε στη Νότια Ουαλία το καλοκαίρι του 2023 και πραγματοποίησε συνολικά 64 εμφανίσεις με τη φανέλα των Bluebirds.

Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής επιστρέφει τώρα στην πατρίδα του, με τον Παναθηναϊκό, που εδρεύει στην Αθήνα, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση της ελληνικής Super League.

Ένα αγαπητό πρόσωπο μεταξύ παικτών, προσωπικού και φιλάθλων στην ουαλική πρωτεύουσα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σιώπη για όλες του τις προσπάθειες και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Ευχαριστούμε, Σιώπη».

