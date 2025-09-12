Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Ονάνα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Τραμπζονσπόρ - Real.gr

Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονανά, ολοκλήρωσε την Πέμπτη (11/9) τον δανεισμό του στην τουρκική Τραμπζονσπόρ, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Η μετακίνηση του Ονανά ήταν πλέον κάτι αναμενόμενο, απ’ την στιγμή που ο σύλλογος απέκτησε τον Σεν Λάμενς από τη Άντβερπ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου την περασμένη εβδομάδα.

Η μεταγραφή του Λάμενς έναντι 18,2 εκατ. λιρών αύξηση τον αριθμό των γκολκίπερ της Γιουνάιτεντ στους τέσσερις. Παρότι ο σύλλογος ανέφερε ότι δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει αυτόν τον αριθμό, το μέλλον του Ονανά, που βρίσκεται σε αγωνιστική κάμψη, ήταν ήδη αβέβαιο.

Ο διεθνής Τούρκος Αλτάι Μπαϊντίρ ξεκίνησε βασικός και στα τρία παιχνίδια της Γιουνάιτεντ στην Premier League φέτος, ενώ ο 29χρονος Ονανά έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά –στη σοκαριστική ήττα-αποκλεισμό της ομάδας από την τέταρτη κατηγορία Γκρίμσμπι Τάουν στον δεύτερο γύρο του League Cup, σε πέναλτι. Ο Ονανά ευθυνόταν για τα δύο γκολ της Γκρίμσμπι.

Ο Ονανά αποκτήθηκε από την Ίντερ έναντι 47,2 εκατ. λιρών το 2023, όμως η αστάθειά του τον έχει καταστήσει στόχο σκληρής κριτικής. Ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ την περσινή σεζόν, αλλά ένας τραυματισμός στον δικέφαλο τον κράτησε εκτός προετοιμασίας το καλοκαίρι.

Η μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία ολοκληρώνεται την Παρασκευή (12/9) και υπάρχει προσδοκία ότι ο Ονανά, που βρίσκεται σε υποχρεώσεις με το Καμερούν, θα μπορούσε να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε την Κυριακή (14/9).