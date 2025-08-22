Επισκέψεις για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης - Real.gr

Επισκέψεις είναι προγραμματισμένες να κάνουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη δεύτερη ημέρα της ισπανικής λίγκας. Οι Καταλανοί πρωταθλητές θα βρεθούν στο “Estadio Ciudad de Valencia” για ν’ αναμετρηθούν με τη Λεβάντε, ενώ οι Μαδριλένοι στο “Estadio Municipal Carlos Tartiere” για το ραντεβού τους με την Οβιέδο.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπέτις-Αλαβές

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μαγιόρκα-Θέλτα

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 24 Αυγούστου

Οσασούνα-Βαλένθια

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

Σεβίλλη-Χετάφε

Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

1. Μπαρτσελόνα 3

2. Ράγιο Βαγεκάνο 3

3. Χετάφε 3

4. Βιγιαρεάλ 3

5. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3

6. Αλαβές 3

7. Εσπανιόλ 3

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3

9. Έλτσε 1

10. Μπέτις 1

11. Ρεάλ Σοσιεδάδ 1

12. Βαλένθια 1

13. Σεβίλλη 0

14. Ατλέτικο Μαδρίτης 0

15. Λεβάντε 0

16. Οσασούνα 0

17. Τζιρόνα 0

18. Θέλτα 0

19. Οβιέδο 0

20. Μαγιόρκα 0