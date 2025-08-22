Quantcast
Επισκέψεις για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης - Real.gr
real player

Επισκέψεις για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης

17:20, 22/08/2025
Επισκέψεις για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισκέψεις είναι προγραμματισμένες να κάνουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη δεύτερη ημέρα της ισπανικής λίγκας. Οι Καταλανοί πρωταθλητές θα βρεθούν στο “Estadio Ciudad de Valencia” για ν’ αναμετρηθούν με τη Λεβάντε, ενώ οι Μαδριλένοι στο “Estadio Municipal Carlos Tartiere” για το ραντεβού τους με την Οβιέδο.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπέτις-Αλαβές

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μαγιόρκα-Θέλτα

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 24 Αυγούστου

Οσασούνα-Βαλένθια

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

Σεβίλλη-Χετάφε

Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

1. Μπαρτσελόνα 3

2. Ράγιο Βαγεκάνο 3

3. Χετάφε 3

4. Βιγιαρεάλ 3

5. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3

6. Αλαβές 3

7. Εσπανιόλ 3

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3

9. Έλτσε 1

10. Μπέτις 1

11. Ρεάλ Σοσιεδάδ 1

12. Βαλένθια 1

13. Σεβίλλη 0

14. Ατλέτικο Μαδρίτης 0

15. Λεβάντε 0

16. Οσασούνα 0

17. Τζιρόνα 0

18. Θέλτα 0

19. Οβιέδο 0

20. Μαγιόρκα 0

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved