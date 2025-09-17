Επιστρέφει στο Champions League ο Ολυμπιακός – Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Quantcast
10:10, 17/09/2025
Επιστρέφει στο Champions League ο Ολυμπιακός – Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Μετά από πέντε χρόνια, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα «αστέρια» του UEFA Champions League. Απόψε (17/09, 19:45) οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Πάφο στο Καραϊσκάκη, σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Η τελευταία τους παρουσία στη φάση των ομίλων ήταν τον Δεκέμβριο του 2020 κόντρα στην Πόρτο, ενώ μπροστά στο κοινό τους αγωνίστηκαν για τελευταία φορά στη διοργάνωση τον Δεκέμβριο του 2019 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αρκετές απουσίες: Γιάρεμτσουκ, Μαρτίνς και Τζολάκης δεν είναι διαθέσιμοι, ενώ ο Ροντινέι ξεπέρασε την ενόχληση που τον κράτησε εκτός με τον Πανσερραϊκό και αναμένεται να ξεκινήσει.

Στην εστία θα βρεθεί ο Πασχαλάκης, με Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και Ορτέγκα – Κοστίνια στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Έσε και Γκαρθία, ενώ Τσικίνιο και Ελ Κααμπί θα ηγηθούν της επίθεσης. Τις θέσεις στα «φτερά» διεκδικούν οι Ποντένσε, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι και Πνευμονίδης, με τον Ποντένσε να έχει προβάδισμα.

Πιθανή ενδεκάδα: Πασχαλάκης – Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια – Έσε, Γκαρθία – Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Αποστολή Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

