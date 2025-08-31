Επιστρέφει στους Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο - Real.gr

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στους Μιλγουόκι Μπακς για τη σεζόν 2025-26, έχοντας ξεπεράσει τη ρήξη Αχιλλείου τένοντα που υπέστη τον Μάιο του 2024 και τον κράτησε εκτός από την περυσινή αγωνιστική περίοδο. Ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε νέο εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο ύψους 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιστροφή του Θανάση Αντεντοκούνμπο στο πλευρό του αδερφού του, Γιάννη, με τον οποίο πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τα «Ελάφια» το 2021, θεωρείται παράλληλα και στρατηγική κίνηση για να διατηρηθεί ο Giannis ευχαριστημένος και απόλυτα συγκεντρωμένος, καθώς οι Μπακς συνεχίζουν να χτίζουν γύρω του.