Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια - Real.gr

Στην προσπάθειά τους για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, απέναντι στη Βαλένθια (16/12, 21:15) για την 16η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» δεν υπολογίζουν, όπως συνέβη και στο Παλάου Μπλαουγκράνα, στους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο νεοαποκτηθείς πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις δεν υπολογίζεται από τον Μπαρτζώκα. «Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικα και να δούμε πως είναι η κατάσταση του. Κάνει ήδη προπονήσεις και θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι,» είχε δηλώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού στη Media Day, μία ημέρα πριν το τζάμπολ με τις «νυχτερίδες».
Αμυντική ισορροπία περιμένει να δει ο Μπαρτζώκας από τους παίκτες του, κάτι που δεν είδε στα ματς με Ερυθρό Αστέρα. Η άμυνα θα είναι το «κλειδί» απέναντι σε μία ομάδα που παίζει με ένταση και προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» στη ρακέτα τους Ίβηρες, εκεί που περιμένουν τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ, οι Χάιμε Πραδίγια και Μάθιου Κοστέλο.
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται στο 10-5 και στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η βαθμολογική κατάσταση της Βαλένθια δείχνει πως είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Euroleague και την ίδια ώρα ο αγώνας είναι must-win για τον Ολυμπιακό.
Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Βαλένθια θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Ισραήλ).