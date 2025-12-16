Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια - Real.gr

Quantcast
Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια
Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια

10:00, 16/12/2025
Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια

Με την... πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα κι ενώ ενδιάμεσα αναβλήθηκε ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ (14η αγωνιστική) στο ΣΕΦ, λόγω της πλημμύρας του κλειστού του Φαλήρου από την καταιγίδα στην Αττική.

Στην προσπάθειά τους για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, απέναντι στη Βαλένθια (16/12, 21:15) για την 16η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» δεν υπολογίζουν, όπως συνέβη και στο Παλάου Μπλαουγκράνα, στους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο νεοαποκτηθείς πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις δεν υπολογίζεται από τον Μπαρτζώκα. «Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικα και να δούμε πως είναι η κατάσταση του. Κάνει ήδη προπονήσεις και θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι,» είχε δηλώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού στη Media Day, μία ημέρα πριν το τζάμπολ με τις «νυχτερίδες».

Αμυντική ισορροπία περιμένει να δει ο Μπαρτζώκας από τους παίκτες του, κάτι που δεν είδε στα ματς με Ερυθρό Αστέρα. Η άμυνα θα είναι το «κλειδί» απέναντι σε μία ομάδα που παίζει με ένταση και προέρχεται από τέσσερις διαδοχικές νίκες. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» στη ρακέτα τους Ίβηρες, εκεί που περιμένουν τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ, οι Χάιμε Πραδίγια και Μάθιου Κοστέλο.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6 με αγώνα λιγότερο, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται στο 10-5 και στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η βαθμολογική κατάσταση της Βαλένθια δείχνει πως είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Euroleague και την ίδια ώρα ο αγώνας είναι must-win για τον Ολυμπιακό.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Βαλένθια θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Αμίτ Μπάλακ (Ισραήλ).

