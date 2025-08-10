Επίθεση του Σαλάχ στην UEFA για τον θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ» - Real.gr

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, άσκησε το Σάββατο (9/8) κριτική στην UEFA για τον φόρο τιμής που απέδωσε στον εκλιπόντα Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, γνωστό ως «Παλαιστίνιο Πελέ», καθώς η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία δεν ανέφερε τις συνθήκες του θανάτου του αυτήν την εβδομάδα.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε ότι ο Αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, σκοτώθηκε την Τετάρτη (6/8) από ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε πολίτες οι οποίοι περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σε σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X», η UEFA χαρακτήρισε τον πρώην διεθνή «ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Ο Σαλάχ απάντησε: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;». Η UEFA δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο στο Reuters.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Premier League, ο 33χρονος Αιγύπτιος Σαλάχ έχει στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας και κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την έναρξη του Gaza Humanitarian Foundation, ενός συστήματος διανομής με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στα τέλη Μαΐου.