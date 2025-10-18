Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Γιώργο Παπαγιάννη - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν - Real.gr

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και «σόκαρε» το κοινό και τους πάγκους των δύο ομάδων στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο (18/10) η Αναντολού Εφές επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους όλων: ο «Big Papa» υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου!

Έτσι, ο έμπειρος παίκτης έχει μπροστά του έναν… Γολγοθά για να ανέβει με το “νυστέρι” και στη συνέχεια μία πολύμηνη αποθεραπεία, που θα τον κρατήσει για καιρό εκτός.

Σε πρώτη φάση, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ κάνει λόγο για απουσία οκτώ μηνών.

Από τη μεριά του, ο Ερτσάν Οσμάνι τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

