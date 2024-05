Eπτάστερος ο Παναθηναϊκός: Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί - Το μεσημέρι επιστρέφουν οι πρωταθλητές Ευρώπης

Ο Κώστας Σλούκας ήταν απόλυτος στον τελικό και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην 7η ευρωκούπα της ιστορίας του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υπέγραψε τη νίκη των «πρασίνων» επί της Ρεάλ και δικαίως πήρε το βραβείο του MVP στο φετινό Final Four. Πραγματοποίησε έναν συγκλονιστικό τελικό με 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ,

Ο τίτλος στο Βερολίνο είναι ο τέταρτος στη EuroLeague για το διεθνή γκαρντ, ο οποίος μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο κλαμπ, καθώς μόλις 11 παίκτες το έχουν καταφέρει στο παρελθόν. Ωστόσο, ο Σλούκας πέτυχε και κάτι που έχει σημειώσει μόνο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Τέσσερις EuroLeague με τρεις διαφορετικές ομάδες, τον Ολυμπιακό (2012, 2013), τη Φενέρμπαχτσε (το 2017) και πλέον τον Παναθηναϊκό (2024).

It's the moment you've waited for @paobcgr fans...

Lift the Trophy HIGH #F4GLORYpic.twitter.com/03bKAOZqBQ