Έρχονται ανανεώσεις στον Ολυμπιακό - Real.gr

Αν και ο Ιταλός στόπερ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και έχει συμβόλαιο έως το 2027, οι ερυθρόλευκοι θέλουν να τον επιβραβεύσουν με επέκταση της συνεργασίας και σημαντικά αυξημένες αποδοχές. Μάλιστα, φέρεται ήδη να έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το 2028 και με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των ημερών.

Σε καλό δρόμο βρίσκεται και το θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι. Ο Πορτογάλος εξτρέμ το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και οι συζητήσεις του Ολυμπιακού για νέα διετή συμφωνία είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ακόμα, επαφές για νέο συμβόλαιο γίνονται με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, αλλά και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, όπως και με τον Τσικίνιο.

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος είναι δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ και η ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς βρίσκεται στο τραπέζι.

