«Ερυθρόλευκος» και με τη βούλα ο Ντάνιελ Ποντένσε - Real.gr

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας τον δανεισμό του από την Αλ Σαμπάμπ, η οποία είχε ήδη ανακοινώσει την επιστροφή του στο λιμάνι.

Ο Ποντένσε δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Άραβες και εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από την τρέλα των οπαδών του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στους «ερυθρόλευκους» όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός άλλωστε έφτασε στην Ελλάδα με 12 βαλίτσες.

Η υπογραφή του ανοίγει το δρόμο για το παρόν και το μέλλον του στην ομάδα, με την προοπτική συνέχισης και την επόμενη χρονιά.

Σχετική φωτογραφία από την παρουσία του Ποντένσε στα γραφεία του Ολυμπιακού ανέβασε στα social media ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, σχολιάζοντας ότι «επέστρεψε».

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ αναμένεται το πρωί.

