«Ερυθρόλευκος» και ο Μπενζιά - Αυτή την οψιόν συμφώνησαν Ολυμπιακός και Λιλ - Tι δήλωσε για πρωτάθλημα και Ευρώπη

ΠΗΓΗ: filathlos

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιασίν Μπενζιά.

Το who is who

Ο Γιασίν Mπενζιά, είναι γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1994 στη Σεντ Ομπέν Λεζ Ελμπέφ της Γαλλίας και αγωνίζεται ως μέσος.