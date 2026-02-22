Ερυθρός Αστέρας - Παρτιζάν: Έβαλαν φωτιά στο γήπεδο οι οπαδοί των φιλοξενουμένων - Real.gr

Ένα ντέρμπι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν πάντα… μυρίζει μπαρούτι. Έτσι κι αυτό που έγινε στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του σερβικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, καθώς οι οπαδοί της Παρτιζάν έβαλαν φωτιά στο γήπεδο.

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 pic.twitter.com/2lYZ0RcrVI — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026

Νωρίτερα υπήρξαν και συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων πριν από την έναρξη της αναμέτρησης η οποία στο αγωνιστικό κομμάτι έληξε 3-0 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Delije (Crvena Zvezda) on the left vs Grobari (Partizan) before their match today 🇷🇸💥 pic.twitter.com/3Zyd6uZGWo — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026

Με αυτή τη νίκη έμεινε στην κορυφή και αύξησε στο +4 την διαφορά του από τον αιώνιο αντίπαλο.