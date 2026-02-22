Ερυθρός Αστέρας - Παρτιζάν: Έβαλαν φωτιά στο γήπεδο οι οπαδοί των φιλοξενουμένων - Real.gr

Quantcast
23:55, 22/02/2026
Ένα ντέρμπι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν πάντα… μυρίζει μπαρούτι. Έτσι κι αυτό που έγινε στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του σερβικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, καθώς οι οπαδοί της Παρτιζάν έβαλαν φωτιά στο γήπεδο.

Νωρίτερα υπήρξαν και συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων πριν από την έναρξη της αναμέτρησης η οποία στο αγωνιστικό κομμάτι έληξε 3-0 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Με αυτή τη νίκη έμεινε στην κορυφή και αύξησε στο +4 την διαφορά του από τον αιώνιο αντίπαλο.

 

