ΕΣΑΚΕ: Το πρόγραμμα της Basket League έως το τέλος του δεύτερου γύρου

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα έως την λήξη του 2ου γύρου της κανονικής περιόδου της Basket League.
Η αγωνιστική δράση στην κορυφαία κατηγορία θα ξεκινήσει και πάλι από το Σάββατο 2 Μαρτίου με τη 19η αγωνιστική
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
STOIXIMAN BASKET LEAGUE
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΩΡΑ
|TV
|ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΗΣ Midea
|16.45
|ΕΡΤ-3
|Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|18.00
|ΕΡΤSPORTS1
|PAOK SPORTS ARENA
|ΠΑΟΚ mateco - AEK Betsson
|18.45
|ΕΡΤ-3
|ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2024
|ΟΑΚΑ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|17.15
|ΕΡΤ-3
|ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2024
|Κ.Γ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
|ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
|17.15
|ΕΡΤ-3
|Κ.Γ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|20.15
|ΕΡΤ-3
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΩΡΑ
|TV
|ΣΕΦ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
|17.15
|ΕΡΤ-3
|Κ.Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
|18.00
|ΕΡΤSPORTS1
|ΟΚΑΛ
|AEK Betsson - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ)
|20.15
|ΕΡΤ-3
|ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3/2024
|Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION- ΠΑΟΚ mateco
|16.30
|ΕΡΤSPORTS1
|ΝΚΓ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|17.15
|ΕΡΤ-3
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΑΡΗΣ Midea - ΜΑΡΟΥΣΙ
|18.00
|ΕΡΤSPORTS2
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΩΡΑ
|TV
|ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|16.00
|ΕΡΤSPORTS1
|Κ.Γ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΑΡΗΣ Midea
|17.15
|ΕΡΤ-3
|Κ.Γ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
|ΜΑΡΟΥΣΙ - AEK Betsson
|19.00
|ΕΡΤSPORTS1
|ΣΕΦ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|20.15
|ΕΡΤ-3
|ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2024
|PAOK SPORTS ARENA
|ΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|17.15
|ΕΡΤ-3
|Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA
|20.15
|ΕΡΤ-3
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΩΡΑ
|TV
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΑΡΗΣ Midea - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 17.15
|17.15
|ΕΡΤ-3
|ΟΚΑΛ
|AEK Betsson - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
|20.15
|ΕΡΤ-3
|ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3/2024
|ΚΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΜΑΡΟΥΣΙ
|17.00
|ΕΡΤSPORTS1
|Κ.Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|17.15
|ΕΡΤ-3
|ΝΚΓ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΠΑΟΚ mateco
|20.15
|ΕΡΤ-3
|ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3/2024
|ΟΑΚΑ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|20.15
|ΕΡΤ-3