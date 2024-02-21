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ΕΣΑΚΕ: Το πρόγραμμα της Basket League έως το τέλος του δεύτερου γύρου

18:15

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα έως την λήξη του 2ου γύρου της κανονικής περιόδου της Basket League.

Η αγωνιστική δράση στην κορυφαία κατηγορία θα ξεκινήσει και πάλι από το Σάββατο 2 Μαρτίου με τη 19η αγωνιστική

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣΩΡΑTV
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΗΣ Midea16.45ΕΡΤ-3
Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ18.00ΕΡΤSPORTS1
PAOK SPORTS ARENAΠΑΟΚ mateco - AEK Betsson18.45ΕΡΤ-3
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2024
ΟΑΚΑΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  AKTOR  - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION17.15ΕΡΤ-3
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2024
Κ.Γ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA17.15ΕΡΤ-3
Κ.Γ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ20.15ΕΡΤ-3

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΓΗΠΕΔΟΑΓΩΝΑΣΩΡΑTV
ΣΕΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT17.15ΕΡΤ-3
Κ.Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin18.00ΕΡΤSPORTS1
ΟΚΑΛAEK Betsson - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ)20.15ΕΡΤ-3
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3/2024
Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION- ΠΑΟΚ mateco16.30ΕΡΤSPORTS1
ΝΚΓ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR17.15ΕΡΤ-3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΑΡΗΣ Midea - ΜΑΡΟΥΣΙ18.00ΕΡΤSPORTS2

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΓΗΠΕΔΟΑΓΩΝΑΣΩΡΑTV
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION16.00ΕΡΤSPORTS1
Κ.Γ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΑΡΗΣ Midea17.15ΕΡΤ-3
Κ.Γ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑΜΑΡΟΥΣΙ - AEK Betsson19.00ΕΡΤSPORTS1
ΣΕΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ20.15ΕΡΤ-3
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2024
PAOK SPORTS ARENAΠΑΟΚ mateco - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR17.15ΕΡΤ-3
Κ.Γ ΛΑΥΡΙΟΥΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA20.15ΕΡΤ-3

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΓΗΠΕΔΟΑΓΩΝΑΣΩΡΑTV
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΑΡΗΣ  Midea -  ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT   17.1517.15ΕΡΤ-3
ΟΚΑΛAEK Betsson - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin20.15ΕΡΤ-3
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3/2024
ΚΓ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΜΑΡΟΥΣΙ17.00ΕΡΤSPORTS1
Κ.Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ17.15ΕΡΤ-3
ΝΚΓ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΠΑΟΚ mateco20.15ΕΡΤ-3
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3/2024
ΟΑΚΑΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ20.15ΕΡΤ-3

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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