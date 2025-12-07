«Έσωσε την παρτίδα» στις καθυστερήσεις η Μπράιτον - Real.gr

Η Μπράιτον απέφυγε στις καθυστερήσεις την ήττα στο «Κομιούνιτι» από τη Γουέστ Χαμ (1-1), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Λονδίνου, που αναγεννήθηκε από την ημέρα που ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της, προηγήθηκε με τον Μπόουεν (73′) και κρατούσε τη μεγάλη νίκη στα χέρια της, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρουτέρ χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας στους «γλάρους».

Για τους γηπεδούχους ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε στο ματς στο 72ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Μίντε, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν ξανά στο βασικό σχήμα της ομάδας του Λονδίνου.