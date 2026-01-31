«Έσπασε το ρόδι» για το 2026 ο Άρης: 1-0 τον Παναιτωλικό - Real.gr

Εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από νωρίς στο παιχνίδι, ο Άρης επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, παίρνοντας το πρώτο του «τρίποντο» στη διοργάνωση για το 2026.

Η αποβολή του Ντέβιντ Χότζα στο 24’ έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αναμέτρηση. Κι αν η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε σε εξαιρετικό απόγευμα τον Γεβγένι Κουτσερένκο, δεν μπόρεσε να αντέξει στην πίεση του Άρη, γνωρίζοντας την έκτη διαδοχική ήττα στη Super League. Ο αρχηγός Φαμπιάνο Λέισμαν (78’) «καθάρισε» για τους φιλοξενούμενους που αναπτέρωσαν τις (όποιες) ελπίδες για είσοδο στην τετράδα.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία καταγράφηκε στο 14’, όταν ο Κάρλες Πέρεθ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε στον Βαγγέλη Νικολάου και στρώθηκε στον αφύλακτο Γκάμπριελ Μισεουί που με βολ πλανέ από τη μικρή περιοχή, αστόχησε. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, ο Αλεξάντρου Ματσάν παραλίγο να αιφνιδιάσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση τον Γιώργο Αθανασιάδη, μα ο 32χρονος τερματοφύλακας του Άρη πρόλαβε να αντιδράσει.

Δυο λεπτά μετά, οι Θεσσαλονικείς πλησίασαν και πάλι πολύ κοντά στο γκολ, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε ενστικτωδώς στο τετ-α-τετ με τον Λορέν Μορόν μετά την κάθετη του Μόντσου Ροντρίγκεθ – η αλήθεια είναι πως ο Ισπανός φορ θα μπορούσε να πλασάρει καλύτερα. Στο 24’ οι αριθμητικές ισορροπίες διαταράχθηκαν, καθώς ο Χότζα πήγε με τα δύο πόδια στον Μισεουί. Ο Τάσος Παπαπέτρου έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα, αλλά μετά από κλήση του VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Δημήτρης Μόσχου), ο Αθηναίος διαιτητής έκανε αναβάθμιση σε κόκκινη.

Από εκεί και μετά, ξεκίνησε η… πολιορκία της εστίας του Παναιτωλικού. Ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά το φαλτσαριστό φάουλ του Μόντσου (27’) ενώ μπλόκαρε το σουτ του Φρέντρικ Γένσεν (28’). Ο 26χρονος Ουκρανός τερματοφύλακας δεν επέτρεψε ούτε στον Πέρεθ (32’) να σκοράρει, μετά την ωραία ενέργεια του Ισπανού εξτρέμ, ενώ και το φαλτσαριστό πλασέ του Μισεουί στο τέλος του «γεμάτου» πρώτου μέρους δε βρήκε στόχο.

Ανάλογο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κουτσερένκο βγήκε γρήγορα στη δεξιά του γωνία κι έκλεισε το οπτικό πεδίο του Μορόν (53’) ενώ στην εξέλιξη της φάσης απέκρουσε και την κεφαλιά του Ούρος Ράτσιτς. Καθώς κυλούσε ο χρόνος, πάντως, οι γηπεδούχοι κρατούσαν πιο εύκολα μακριά από την περιοχή τους Θεσσαλονικείς, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αλλαγές ο Μανόλο Χιμένεθ.

Χωρίς, όμως, ιδιαίτερη βελτίωση. Ωστόσο, η λύση για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 78’ από έναν κεντρικό αμυντικό. Μόντσου και Ντούντου Ροντρίγκεθ εκτέλεσαν γρήγορα κόρνερ, ο τελευταίος σέντραρε κι ο Φαμπιάνο με κεφαλιά νίκησε στον αέρα Γκουστάβ Γκράναθ και Κουτσερένκο για το 0-1. Ο οποίος σταμάτησε ξανά στο 87’ τον Μορόν, με τον Ισπανό να αποτυγχάνει και με κοντινή κεφαλιά να χριστεί σκόρερ.

Με 25 βαθμούς ο Άρης βρέθηκε στο -10 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, που υποδέχεται αύριο (Κυριακή 1/2, 16:00) τον Αστέρα Τρίπολης και την επόμενη αγωνιστική περιμένει στου Χαριλάου (8/2, 19:00) τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους 15 βαθμούς και τη 12η θέση και το ερχόμενο Σάββατο (7/2, 17:00) ταξιδεύει στο AEL FC Arena για έναν «τελικό» κόντρα στην ΑΕΛ.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μανρίκε – Φαντιγκά, Μπουσαϊντ.

Κόκκινες: Χότζα (24’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Γκαρσία, Μλάντεν (83’ Αποστολόπουλος), Μαυρίας, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (90’+1’ Μπελεβώνης), Νικολάου (46’ Κόγιτς), Σμυρλής (90’+1’ Μπρέγκου), Ματσάν (73’ Μίχαλακ), Χότζα.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (74’ Φρίντεκ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν (60’ Μπουσαϊντ), Μορόν, Πέρεθ (60’ Δώνης), Μισεουί (46’ Ντούντου).