«Έσπασε το ρόδι» η Μπέτις - Real.gr

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0 της Αλαβές, αξιοποιώντας το γρήγορο τέρμα του Σέλσο στο 16΄. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να πετύχουν το «δύο στα δύο» στην εκκίνηση του πρωταθλήματος.
Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής στη La Liga, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Μπέτις-Αλαβές 1-0
(16΄ Σέλσο)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μαγιόρκα-Θέλτα
Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα
Κυριακή 24 Αυγούστου
Οσασούνα-Βαλένθια
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ
Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα
Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης
Δευτέρα 25 Αυγούστου
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο
Σεβίλλη-Χετάφε
Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μπέτις 4 -2αγ.
Μπαρτσελόνα 3
Ράγιο Βαγεκάνο 3
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
Αλαβές 3 -2αγ.
Εσπανιόλ 3
Ρεάλ Μαδρίτης 3
Έλτσε 1
Ρεάλ Σοσιεδάδ 1
Βαλένθια 1
Σεβίλλη 0
Ατλέτικο Μαδρίτης 0
Λεβάντε 0
Οσασούνα 0
Τζιρόνα 0
Θέλτα 0
Οβιέδο 0
Μαγιόρκα 0