«Έσπασε το ρόδι» η Μπέτις - Real.gr

Το πρώτο της «τρίποντο» στην εφετινή LaLiga πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της η Μπέτις, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0 της Αλαβές, αξιοποιώντας το γρήγορο τέρμα του Σέλσο στο 16΄. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να πετύχουν το «δύο στα δύο» στην εκκίνηση του πρωταθλήματος.

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής στη La Liga, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπέτις-Αλαβές 1-0

(16΄ Σέλσο)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μαγιόρκα-Θέλτα

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 24 Αυγούστου

Οσασούνα-Βαλένθια

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

Σεβίλλη-Χετάφε

Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μπέτις 4 -2αγ.

Μπαρτσελόνα 3

Ράγιο Βαγεκάνο 3

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 3

Αθλέτικ Μπιλμπάο 3

Αλαβές 3 -2αγ.

Εσπανιόλ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

Έλτσε 1

Ρεάλ Σοσιεδάδ 1

Βαλένθια 1

Σεβίλλη 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0

Λεβάντε 0

Οσασούνα 0

Τζιρόνα 0

Θέλτα 0

Οβιέδο 0

Μαγιόρκα 0