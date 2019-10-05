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Έσπασε την ρακέτα ο Ζβέρεφ από τα νεύρα του στον αγώνα με τον Τσιτσιπά - Δείτε το βίντεο

18:49

Ξέσπασε στη ρακέτα ο αντίπαλος του Τσιτσιπά, Ζβέρεφ. Δείτε καρέ καρέ τι έγινε στον αγώνα.

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