Έστειλε καθησυχαστικό μήνυμα στους συμπαίκτες του στην Ίντερ ο Έρικσεν (ΦΩΤΟ)

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

«Ο Κρίστιαν πριν λίγο έστειλε ένα μήνυμα στο γκρουπ της ομάδας στο whatsapp για να μας ενημερώσει πως είναι καλά. Όλοι ήμαστε αισιόδοξοι, βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της Δανίας και μας έχουν πει πως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε ο Μαρότα.

Inter CEO Marotta: “Christian Eriksen just sent a message on Inter whatsapp chat, it was few minutes ago. We’re optimistic about Christian conditions, Denmark staff told us that the situation is under control”, he told Rai Sport. ???? #Eriksen