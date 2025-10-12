«Έσβησε» το όνειρο για την Εθνική… Εχασε 3-1 στη Δανία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ακόμα έναν οδυνηρό αποκλεισμό από μεγάλη διοργάνωση, γνώρισε η εθνική ποδοσφαίρου ανδρών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη και έχασε τις τελευταίες ελπίδες κατάκτησης μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026. Τα γκολ των Δανών, που θα διεκδικήσουν με τη Σκωτία την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση, πέτυχαν οι Χόιλουντ (22΄), Άντερσεν (40΄) και Ντάμσγκααρντ (41΄). Μείωσε για την Ελλάδα ο Χρήστος Τζόλης στο 63΄.

Τέσσερις αλλαγές πραγματοποίησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση με το ματς της περασμένης Πέμπτης με τη Σκωτία. Συγκεκριμένα, θέση στο αρχικό σχήμα πήραν οι Βλαχοδήμος, Ρότα, Ιωαννίδης και Καρέτσας που δεν είχαν ξεκινήσει στη Γλασκώβη.

Η εθνική μπήκε με θάρρος και αποφασιστικότητα στο ματς και είχε τις προϋποθέσεις να πάρει αυτό που ήθελε. Τόσο με τον Τσιμίκα στα 40 δευτερόλεπτα παιχνιδιού αλλά και αργότερα σε αντεπιθέσεις με τους Ιωαννίδη (14΄), Τζόλη (18΄). Όμως τα τελειώματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Οι Δανοί, ωστόσο, ένιωσαν τον κίνδυνο και κατάλαβαν ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα γι΄αυτούς όσο τον περασμένο μήνα στην Αθήνα. Η εθνική ανταποκρίθηκε άριστα στην πίεση των Δανών, απέφυγε τα λάθη και κατάφερε να βγάλει επικίνδυνες αντεπιθέσεις, έπαιζε με απίστευτη ένταση και ξαφνικά όλα ανατράπηκαν…

Στο 22΄ ο Ζαφείρης γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα στον Βλαχοδήμο και ο Ράσμους Χόιλουντ με ένα απλό αλλά τόσο τεχνικό άγγιγμα, την έστειλε στα δίχτυα προλαβαίνοντας την έξοδο του Έλληνα γκολκίπερ. Το γκολ αυτό «έκοψε τα φτερά» των παικτών του Γιοβάνοβιτς. Οι Δανοί εύκολα πλέον διαχειρίζονταν το ματς και στο 40΄ από κόρνερ του Ντάμσγκααρντ και κεφαλιά του Άντερσεν πέτυχαν το 2-0. Ακόμα μία στατική φάση που «πλήγωσε» την εθνική μας. Ένα λεπτό αργότερα από λάθος του Κουλιεράκη ο Φρόχολντ έκλεψε και πάσαρε στον Ντάμσγκααρντ, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων.

Στο 60΄ ο Βλαχοδήμος αποσόβησε το 4-0 στην προσπάθεια του Ίζακσεν και αμέσως μετά (63΄) η Ελλάδα μείωσε με αρίστερο σουτ του Τζόλη μετά από ασίστ του Ιωαννίδη. Με τέσσερις μαζεμένες αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς έπαιξε το τελευταίο χαρτί σε αυτήν την πορεία της Ελλάδας στους προκριματικούς του Μουντιάλ. Στο 69΄ ο Σμάιχελ έβγαλε πολύ δύσκολα το σουτ του Κωνσταντέλια, στερώντας από την Ελλάδα τη δυνατότητα να ξαναμπεί στο παιχνίδι με πολύ χρόνο ακόμα μπροστά της. Οι Έλληνες έβαλαν κάτω τη μπάλα, προσπάθησαν και στο 80΄ ο Άντερσεν έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Παυλίδη. Οι Δανοί είχαν δύο δοκάρια με τον Άντερσεν στο 82΄ και σε κεφαλιά προς τα πίσω του Ρότα στο 83΄.

Η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση, αλλά μετά το 3-0 του ημιχρόνου ήταν πια πολύ αργά. Η πτήση για την Αμερική το καλοκαίρι του ’26 χάθηκε.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Σμάιχελ – Ιωαννίδης, Ζαφείρης, Ρότα

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Βέστεργκααρντ Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Ίζακσεν (76΄ Ντόργκου), Χιούλμαντ, Φρόχολντ (90+1΄ Ο’Ράιλι), Ντάμσγκαρντ (70΄ Έρικσεν), Νόργκααρντ, Χόιλουντ (70΄ Μπίρεθ)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (65΄ Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (65΄ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (65΄ Παυλίδης).

* Εκτός 23άδας για την εθνική έμειναν ο Παντελίδης και ο Μιχαηλίδης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ