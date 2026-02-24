Μπάσκετ - Εθνική Ανδρών: Ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου - Real.gr

Στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ εντάχθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου, ενόψει των αναμετρήσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι δύο «αιώνιοι», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, παραχώρησαν τους τρεις διεθνείς προκειμένου να τεθούν στη διάθεση της «γαλανόλευκης» για τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στη «Sunel Arena» στις 27 Φεβρουαρίου (19:00) και στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου (20:00).

Οι Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ακολούθησε ολιγοήμερη ανάπαυση και την σήμερα (24/2) ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Σημειώνεται ότι οι τρεις διεθνείς δεν θα αγωνιστούν στις υποχρεώσεις των συλλόγων τους στην Euroleague την τρέχουσα εβδομάδα, προκειμένου να είναι διαθέσιμοι για τις αναμετρήσεις της Εθνικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ