Εθνική Ελλάδας και ΠΣΑΠΠ ευχαρίστησαν τον Σωτήρη Νίνη - Real.gr

Οι αναρτήσεις τους στα social media.

Eθνική Ελλάδας και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/ Ποδοσφαιριστριών, ευχαρίστησαν, με αναρτήσεις στα social media, τον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος σήμερα (19/8) ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Η εθνική Ελλάδας ανέφερε στο Instagram:

«Σωτήρη σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

33 συμμετοχές

3 γκολ.

Συμμετείχε στην αποστολή της Εθνικής στα τελικά του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική καθώς και στο Euro 2012, που διεξήχθη στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας.

2η θέση με την Εθνική Ομάδα στο U19 Euro 2007».

View this post on Instagram A post shared by Ethniki Omada (@ethnikiomada)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) ανέφερε στο Facebook:

«Σωτήρη, σε ευχαριστούμε για όλα. Η επόμενη σελίδα σου να είναι γεμάτη χαρά και δημιουργία».