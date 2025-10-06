Εθνική Ελλάδας: Με ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς - Real.gr

Κλήση-έκπληξη στην Εθνική ομάδα…

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη για να έχει μια επιπλέον επιλογή στην επίθεση στα εκτός έδρας παιχνίδια με Σκωτία και Δανία την Πέμπτη και την Κυριακή αντίστοιχα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο 23χρονος επιθετικός, που καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική, κάνει πολύ καλή σεζόν με την Κηφισιά, μετρώντας 3 γκολ και 2 ασίστ σε 6 εμφανίσεις φέτος.

Η αποστολή της εθνικής ομάδας συγκεντρώνεται το μεσημέρι της Δευτέρας και θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος έχει ίωση (δεν αγωνίστηκε χθες με την Γκενκ) και είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος.

Πιθανώς να μεταβεί απευθείας στη Γλασκώβη, όπου θα μεταβεί από την Τρίτη η ελληνική αποστολή, εφόσον αναρρώσει εγκαίρως.