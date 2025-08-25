Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία - Real.gr

Quantcast
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

15:45, 25/08/2025
Τις κλήσεις της Εθνικής για τα εντός έδρας παιχνίδια με τη Λευκορωσία στις 5/9 (21:45) και Δανία στις 8/9 (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σε σχέση με τις κλήσεις του Ιουνίου, επέστρεψε ο Μάνταλος, ενώ εκτός έμειναν οι Φούντας και Αλεξανδρόπουλος.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.

