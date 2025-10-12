Εθνική Ελλάδας: Παίζει τα… ρέστα της στην Κοπεγχάγη - Real.gr

Μετά από τρεις αγωνιστικές, η Ελλάδα βρίσκεται στο -4 από Σκωτία και Δανία. Υπενθυμίζεται ότι για να βρεθεί το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, θα πρέπει να τερματίσει πρώτη, ώστε να περάσει απευθείας ή δεύτερη για να διεκδικήσει πρόκριση μέσω μπαράζ.
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (3 αγώνες):
1. Δανία 7 (9-0)
2. Σκωτία 7 (5-1)
3. Ελλάδα 3 (6-7)
4. Λευκορωσία 0 (1-13)
Στο “Parken”, ο Καρέτσας αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, με τους Γιαννούλη, Κωνσταντέλια και Ιωαννίδη να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.
Πιθανή ενδεκάδα Ελλάδας: Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (Γιαννούλης) – Ζαφείρης, Κουρμπέλης – Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης (Ιωαννίδης).
Στο πλευρό της, η Εθνική θα έχει πάνω από 2.000 Έλληνες, που εξάντλησαν τα εισιτήρια, τα οποία δικαιούνταν.
Στις 8 Σεπτεμβρίου, στο “Γ. Καραϊσκάκης”, η Δανία ήταν ανώτερη και νίκησε 3-0.
Πιθανή ενδεκάδα Δανίας: Σμάιχελ – Μέλε, Κρίστενσεν, Άντερσεν – Ντοργκού – Χιούλμαντ, Νόργκααρντ, Ντάμσγκαρντ – Φρόχολντ, Ίσακσεν, Χόιλουντ.
Την αναμέτρηση Δανία-Ελλάδα θα διευθύνει ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ, με VARίστα τον συμπατριώτη του, τον Τζάρεντ Τζιλέτ.
ΠΗΓΗ: filathlos.gr