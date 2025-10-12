Εθνική Ελλάδας: Παίζει τα… ρέστα της στην Κοπεγχάγη - Real.gr

Έπειτα από τις δύο συνεχόμενες ήττες, η νίκη στη Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία αποτελεί μονόδρομο για την Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης για τη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από τρεις αγωνιστικές, η Ελλάδα βρίσκεται στο -4 από Σκωτία και Δανία. Υπενθυμίζεται ότι για να βρεθεί το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, θα πρέπει να τερματίσει πρώτη, ώστε να περάσει απευθείας ή δεύτερη για να διεκδικήσει πρόκριση μέσω μπαράζ.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (3 αγώνες):

1. Δανία 7 (9-0)

2. Σκωτία 7 (5-1)

3. Ελλάδα 3 (6-7)

4. Λευκορωσία 0 (1-13)

Στο “Parken”, ο Καρέτσας αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, με τους Γιαννούλη, Κωνσταντέλια και Ιωαννίδη να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Πιθανή ενδεκάδα Ελλάδας: Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (Γιαννούλης) – Ζαφείρης, Κουρμπέλης – Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης (Ιωαννίδης).

Στο πλευρό της, η Εθνική θα έχει πάνω από 2.000 Έλληνες, που εξάντλησαν τα εισιτήρια, τα οποία δικαιούνταν.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στο “Γ. Καραϊσκάκης”, η Δανία ήταν ανώτερη και νίκησε 3-0.

Πιθανή ενδεκάδα Δανίας: Σμάιχελ – Μέλε, Κρίστενσεν, Άντερσεν – Ντοργκού – Χιούλμαντ, Νόργκααρντ, Ντάμσγκαρντ – Φρόχολντ, Ίσακσεν, Χόιλουντ.

Την αναμέτρηση Δανία-Ελλάδα θα διευθύνει ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ, με VARίστα τον συμπατριώτη του, τον Τζάρεντ Τζιλέτ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr