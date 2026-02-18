Εθνική: Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο - Real.gr

Παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, των δύο ομάδων της Euroleague δηλαδή, περιλαμβάνουν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο (εντός και εκτός) στο δεύτερο «παράθυρο» της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Κι αυτό γιατί η Euroleague δεν έχει αγωνιστικό πρόγραμμα το διάστημα αυτό.

Ο αρχηγός της εθνικής και του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου θα είναι παρών, μαζί με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου από πλευράς «ερυθρόλευκων». Από τον Παναθηναϊκό θα συμμετέχουν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η εθνική υποδέχεται στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19:00) για την 3η αγωνιστική και ταξιδεύει στην Ποντγκόριτσα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο ξανά τη Δευτέρα 2/3 (20:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.

Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει στην εθνική ανδρών ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα Πατρών.