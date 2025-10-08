Εθνική ομάδα - Γιοβάνοβιτς: «Δεν λειτούργησε τίποτα με τη Δανία, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα» - Real.gr

Τη σημασία που έχει για την Ελλάδα το παιχνίδι της Πέμπτης (9/10, 21:45) με την Σκωτία στη Γλασκώβη στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, ανέλυσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (8/10).

Ο τεχνικός της «γαλανόλευκης» ομάδας τόνισε πως στον αγώνα με τη Δανία δεν λειτούργησε τίποτα καλά για την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το πόσο «βαρύ» είναι το παιχνίδι λόγω των όσων διακυβεύονται: «Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι και λόγω του τελευταίου αποτελέσματος που είχαμε με την Δανία. Όμως για ομάδα που έχει στόχους μπροστά της, κάθε παιχνίδι έχει αξία. Για μας λόγω της δυναμικής του αντιπάλου, έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε μεγάλη διάθεση, να κάνουμε καλύτερο ακόμα παιχνίδι από εκείνο το τελευταίο με Σκωτία. Τα προκριματικά είναι έξι παιχνίδια μέσα σε τρεις μήνες και πρέπει να έχεις άμεσα αποτελέσματα».

-Για τις τρεις νίκες της Εθνικής στην Βρετανία κι αν είναι τυχαίο: «Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Ούτε εγώ ούτε οι παίκτες. Όπως είναι το πρόγραμμα των Εθνικών, δεν έχουμε πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Πρέπει να έχουμε άμεσα αποτελέσματα κι αυτό σκεφτόμαστε. Να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Οι αντίπαλοι είναι σε καλό επίπεδο. Δεν είμαι σε θέση να σκέφτομαι αν νικάμε εδώ (σ.σ. στην Βρετανία) ή κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε μόνο την απόδοση που πρέπει να έχουμε και τον αντίπαλο».

-Για τον ΜακΤόμινεϊ που είναι ο καλύτερος παίκτης της Σκωτίας: «Είναι πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν κι άλλοι εξαιρετικά ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Έχουνε περισσότερες εμπειρίες από εμάς και έχουν κομβικούς παίκτες. Είναι μία πολύ σοβαρή ομάδα και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε. Σαν ομάδα και όχι ξεχωριστά τον κάθε παίκτη».

-Για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και την ίωση που τον ταλαιπωρούσε: «Ήρθε χθες από το Βέλγιο επειδή είχε ίωση. Σήμερα δεν έχει πυρετό και μάλλον θα κάνει προπόνηση. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτόν στο αυριανό παιχνίδι. Με την Δανία πιστεύω θα είναι σίγουρα μαζί μας».

-Τι πρέπει να αλλάξει η Εθνική στην αναμέτρηση με την Σκωτία σε σχέση με εκείνο κόντρα στην Δανία: «Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με την Δανία ήταν ένα καλό παιχνίδι για να κάνουμε σύγκριση. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, εύχομαι να ήταν απλά μία κακή παρένθεση για μας. Δεν είναι άξιο κάποιου σχολιασμού και παραδείγματος. Δεν λειτούργησε τίποτα για μας, είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή. Θα ήθελα να το ξεχάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται παρότι ήταν πολύ σημαντικό για μας».

-Τι περιμένει να δει από την Σκωτία: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε σχέση με το τελευταίο μας παιχνίδι. Η διάθεση και η συγκέντρωση θα κρίνουν το αποτέλεσμα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ