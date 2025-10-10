Εθνική ομάδα - Γιοβάνοβιτς: Ό,τι λάθος κάναμε το πληρώσαμε πολύ ακριβά - Τσιμίκας: Πρέπει να πάμε στη Δανία και να κερδίσουμε - Real.gr

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 3-1 από τη Σκωτία στο Χάμπντεν Παρκ και δήλωσε πως υπάρχει απογοήτευση, αλλά υποχρέωση όλων είναι να επικεντρωθούν στην επόμενη μέρα. Ο προπονητής της Εθνικής δεν έκρυψε τη στεναχώρια του, υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη να κοιτάξουν μπροστά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για την ήττα της Εθνικής παρά την καλή εμφάνιση: «Σε κάποιες στιγμές που είχαμε λίγη αδράνεια σε δύο στημένες φάσεις στην άμυνά μας, δεχτήκαμε δύο εύκολα γκολ. Εκείνο ήταν το σημείο που έκρινε και το αποτέλεσμα. Γιατί βάσει της εικόνας της ομάδας και με το σκορ υπέρ μας, δεχτήκαμε το γκολ στην πρώτη επίθεση που έδωσε ξανά τη δυνατότητα στον αντίπαλό μας να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Δεν κάναμε πολλά λάθη σήμερα, απλά ό,τι λάθος κάναμε το πληρώσαμε πολύ ακριβά».

Για τη συνέχεια της Εθνικής: «Είναι απλό το πράγμα, αν θέλουμε να κρατήσουμε έστω λίγες ελπίδες, να μπορέσουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έμειναν για να κρατήσουμε τις ελπίδες μας ζωντανές, πρέπει να τα κερδίσουμε όλα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Οι δύο συνεχόμενες ήττες ήταν πολύ επιβαρυντικές για εμάς. Όμως, υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια και είναι σημαντικό σε αυτές τις δύο ημέρες που έχουμε μπροστά μας να προσπαθήσουμε και να ξεκουραστούμε και να κάνουμε ένα παιχνίδι που θα μας δώσει αποτέλεσμα στη Δανία».

Για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί το ψυχολογικό κομμάτι αυτή τη στιγμή στην ομάδα: «Η απογοήτευση σίγουρα υπάρχει, η ήττα πάντα φέρνει απογοήτευση. Το χρέος μας είναι και εμάς σαν τιμ, αλλά και των παικτών, να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Οι ελπίδες μειώνονται αλλά υπάρχει ένα παιχνίδι σε τρεις ημέρες και είτε το θέλουμε, είτε όχι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε καλά. Ο επαγγελματισμός είναι αρκετά σκληρός, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ μεγάλο στόχο, που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Νομίζω ότι και για τους ποδοσφαιριστές είναι μία δύσκολη στιγμή, γιατί είναι ένας μεγάλος στόχος που βρίσκεται μπροστά μας. Μέσα από αυτή την απογοήτευση πρέπει να βρούμε τις δυνάμεις για να παλέψουμε όπως πρέπει και να μείνουμε ως το τέλος».

Για το αν εμφανίστηκε η Εθνική ολοκληρωτικά αλλαγμένη σε σχέση με τη Δανία όπως είχε πει ο ίδιος ότι έπρεπε να γίνει: «Νομίζω ναι, γιατί η αγωνιστικότητα η συγκέντρωση, ο τρόπος παιχνιδιού για σχεδόν 70 λεπτά, ήταν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες. Όπως εξελισσόταν το παιχνίδι, γινόμασταν όλο και καλύτεροι. Δεν είχαμε δώσει την ευκαιρία στον αντίπαλο να απειλήσει στη διάρκεια του αγώνα. Δεν είχε καμία σχέση το σημερινό παιχνίδι σε σχέση με τη Δανία. Αυτές οι δύο φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, που τουλάχιστον, μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοιου είδους θέματα, στις στημένες φάσεις, που δεν μπορούσαμε να απομακρύνουμε την μπάλα.

Δεν συγκρίνεται αυτό το παιχνίδι με τη Δανία σε καμία περίπτωση. Η Σκωτία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που κάναμε. Το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι αρκετά σκληρό. Ήμασταν η ομάδα που ήταν πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Η Σκωτία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Το χάσαμε γιατί είναι ένα τουρνουά που έχει έξι παιχνίδια και σε όλες τις λεπτομέρειες θα πρέπει να είμαστε στο κορυφαίο επίπεδο. Στο τέλος το αποτέλεσμα κρίνει την πορεία μίας ομάδας».

Τσιμίκας: «Πρέπει να πάμε στη Δανία και να κερδίσουμε»

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Σκωτία (3-1), χαρακτηρίζοντάς την «πολύ κακή» και τονίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να πάει 100% συγκεντρωμένη στο ματς με τη Δανία την Κυριακή στο «Πάρκεν».

Ο διεθνής μπακ της Ρόμα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα στη Γλασκώβη έκανε πιο δύσκολο τον δρόμο για τα τελικά του Μουντιάλ 2026, ωστόσο τόνισε ότι η Εθνική δεν πρόκειται να τα παρατήσει και ότι θα παλέψει για το τρίποντο στη Δανία, στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και αποφασιστικότητας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο αντίπαλος ξέραμε από την αρχή ότι ήταν δυνατός στις στατικές φάσεις. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα της ατυχίας, της απογοήτευσης και της συγκέντρωσης από την πλευρά μας στις στατικές φάσεις.

Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και το δεύτερο πολύ γρήγορα και ύστερα ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το ματς με την Δανία, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, να σκεφτούμε, να δούμε τα λάθη μας.

Δεν έχουμε χρόνο, ήταν μία πολύ κακή ήττα για εμάς, δεν το περιμέναμε, αλλά έγινε και πρέπει να δούμε το επόμενο παιχνίδι και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είχαμε ένα πρόβλημα συγκέντρωσης στις στατικές φάσεις, κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχαμε πρόβλημα όπως έπαιζε η Σκωτία.

Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να πάμε στη Δανία για να κερδίσουμε. Το γκολ μου το αφιέρωσα στον Γιώργο πρώτα από όλα, στον κολλητό μου που τον έχασα το καλοκαίρι, στον Ντιόγκο και σε όλους αυτούς που δεν είναι πια κοντά μας.

Νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ για μένα προσωπικά, έχασα πολλούς ανθρώπους τον τελευταίο χρόνο αλλά πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτούς, να παίζω πρώτα από όλα για τον κολλητό μου που ήταν πάντα δίπλα μου, σε κάθε βήμα και αυτό το γκολ είναι για όλους αυτούς που δεν είναι πια εδώ».

Με πληροφορίες από filathlos.gr