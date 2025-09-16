Εθνική ομάδα: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket - Το τραγούδι του Λαρεντζάκη, ο λουλουδοπόλεμος στον Γιάννη και το συρτάκι του Σπανούλη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Quantcast
Εθνική ομάδα: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket – Το τραγούδι του Λαρεντζάκη, ο λουλουδοπόλεμος στον Γιάννη και το συρτάκι του Σπανούλη – ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

08:14, 16/09/2025
Μέχρι τα ξημερώματα γιόρταζαν οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στα μπουζούκια την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Μετά τους εορτασμούς στη Ρίγα και τη θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, οι παίκτες της “επίσημης αγαπημένης”, πήγαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, για να το γιορτάσουν όπως πρέπει.

Το μαγαζί άνοιξε ειδικά για την Εθνική Ελλάδας το βράδυ της Δευτέρας, με το πρόγραμμα να κρατά ως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που άρπαξε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε τους πάντες. Μάλιστα άλλαξε τους στίχους του ιστορικού “με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…” σε “με τον Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τ’ άλλα παιδιά” και έζησε την αποθέωση!

 

Στο πλευρό του, ο Βασίλης Σπανούλης, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχθηκε λουλούδια από όλους τους συμπαίκτες του.

Σε άλλο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Βασίλης Σπανούλης, πλάι πλάι φαίνονται να σύρουν τον χορό.

 

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε και αυτός, τη δική του ξεχωριστή στιγμή, όταν ο Θοδωρής Φέρρης του αφιέρωσε το γνωστό τραγούδι “Πού ’σαι Θανάση”.

Δείτε εικόνες από το γλέντι της Εθνικής:

 

 

