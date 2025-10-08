Quantcast
Εθνική ομάδα - Παυλίδης: «Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ» - Real.gr
real player

Εθνική ομάδα – Παυλίδης: «Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

21:50, 08/10/2025
Εθνική ομάδα – Παυλίδης: «Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ο διεθνής επιθετικός δεν ξεχνά τον αδικοχαμένο άσο της Εθνικής ομάδας παραμονή του αγώνα με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (8/10) ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (9/10, 21:45) με την Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο διεθνής φορ της Μπενφίκα αναφέρθηκε στην επέτειο ενός έτους απ’ τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, αλλά και στο περιβραχιόνιο του αρχηγού της εθνικής ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στη συνέντευξη Τύπου:

-Για την ανυπομονησία που υπάρχει για το παιχνίδι: «Όλοι το περιμέναμε πολύ, ειδικά μετά την τελευταία ήττα και την κακή εμφάνιση. Περιμέναμε να έρθουν σύντομα τα επόμενα παιχνίδια».

-Για το αν υπάρχει ψυχολογικό αβαντάζ, μετά το 0-3 του Μαρτίου: «Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι και θα είναι πιο έτοιμοι. Άλλες διοργανώσεις το Nations League με τα προκριματικά. Είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι τώρα, όμως τώρα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση γιατί τώρα είναι ακόμα πιο κρίσιμο για μας».

-Για τον τραγικό θάνατο του Μπάλντοκ και το γεγονός ότι αύριο (09/10) συμπληρώνεται ένας χρόνος από το γεγονός: «Σίγουρα, κάθε παιχνίδι από τότε γίνεται με τον Γιώργο δίπλα μας. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι, σε όλους μας λείπει. Θα παίξουμε και γι’ αυτόν, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι».

-Για το περιβραχιόνιο: «Μεγάλη τιμή για μένα να είμαι αρχηγός της Εθνικής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος είναι αρχηγοί, απλά έτυχε να το φορέσω εγώ. Ό,τι και να λέμε όμως είναι μεγάλη τιμή και χαρά να φοράς το περιβραχιόνιο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved