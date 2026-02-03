Εθνική Πόλο Γυναικών: Απέναντι στην Ουγγαρία για μία θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού - Real.gr

Η Ελλάδα έκανε το 5 στα 5 στο Ευρωπαϊκό Πόλο Γυναικών, κατέκτησε την 1η θέση στον Ε’ όμιλο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (3/2) την ομάδα της Ουγγαρίας, με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ο σπουδαίος αγώνας της γαλανόλευκης με τις Μαγυάρες είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σημειώνεται πως δύο ώρες μετά από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού θα γίνει το πρώτο σπριντ και στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες η Ολλανδία με την Ιταλία.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

3/2 19:15 Ελλάδα – Ουγγαρία

3/2 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

5/2 19:15 Μικρός Τελικός

5/2 21:15 Μεγάλος Τελικός