Εθνική Αγγλίας - Μαγκουάιρ: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο» - Ο Στέρλινγκ επιστρέφει στο Κατάρ και παίζει με Γαλλία

Υπενθυμίζεται πως η Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018 έφτασε μια «ανάσα» από τον τελικό, γνωρίζοντας ωστόσο την ήττα στην παράταση (2-1) από την μετέπειτα φιναλίστ Κροατία.

Στη συνέχεια απάντησε σχετικά με την κριτική που δέχεται:

«Να είμαι ειλικρινής, δεν διαβάζω το τι γράφεται. Πιθανότατα η οικογένεια μου διαβάζει περισσότερα απ΄ότι εγώ. Τους λέω να μένουν μακριά από αυτά, όμως τα social media είναι μια συνήθεια για τους περισσότερους ανθρώπους στις μέρες μέρες μας. Είμαι 29 και είμαι αρχηγός στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχοντας παίξει για τη χώρα μου 52 φορές. Κάθε φορά που κοιτάζω την καριέρα μου από κάθε άποψη νιώθω πως ζω ένα όνειρο. Κάνω αυτό που πάντα ήθελα να κάνω. Στο νέο στάδιο της καριέρας μου θα ήθελα να ξεκινήσω να κατακτώ τρόπαια».

Ο Χάρι Μαγκουάιρ αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο «γρανάζι» στην ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ έχοντας αγωνιστεί 340 λεπτά στις τέσσερις αναμετρήσεις της Αγγλίας έως τώρα στη διοργάνωση, και όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει βασικός κόντρα και στη Γαλλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Στέρλινγκ επιστρέφει στο Κατάρ και παίζει με τη Γαλλία

Τέλος καλό όλα καλά για τον Ραχίμ Στέρλινγκ, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις για την υπόθεση της ένοπλης ληστείας στο σπίτι του. Οι δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση και θεωρούνται ύποπτοι για την εισβολή στην οικία Στέρλινγκ με κλοπές χρυσαφικών που το κόστος τους ανέρχεται στις 350 χιλιάδες ευρώ.

Την ίδια στιγμή κι εφόσον το περιστατικό περιορίστηκε σε κλοπές χρυσαφικών, ο επιθετικός της Τσέλσι είναι έτοιμος να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με την εθνική Αγγλίας.

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.

The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ