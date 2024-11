Εθνική Αγγλίας: Μπηχτές από τον Κέιν για τους συμπαίκτες του

«Είναι κρίμα, προφανώς. Είναι μια δύσκολη περίοδος, και πιστεύω πως κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση. Ειλικρινά, δεν μου αρέσει αυτό. Η Αγγλία πρέπει να είναι η προτεραιότητα, πάνω από οτιδήποτε άλλο, πέρα από κάθε κατάσταση στον σύλλογο. Η Εθνική ομάδα είναι το πιο σημαντικό για κάθε Άγγλο ποδοσφαιριστή, και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν απόλυτος σε αυτό. Δεν δίστασε να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να απομακρύνει ορισμένους παίκτες για το καλό της ομάδας».

It's been taken advantage of, I don't like it!

Harry Kane ahead of England's Nations League clash with Greece tomorrow

@GabrielClarke05