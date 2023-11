Εθνική Γιβραλτάρ: Παίκτης καταγγέλλει τον προπονητή του για εκφοβισμό

Την ίδια στιγμή κατήγγειλε ότι ο 66χρονος Ουρουγουανός απειλεί τους παίκτες, αναγκάζοντάς τους να αλλάξουν ομάδα προκειμένου να κληθούν στην εθνική.

Received a message from a national team player who was in France yesterday: 'there has been a negative team environment for some months now. Most players no longer want Ribas. We feel restricted with our football. Many of us play out of position".@GibraltarFA please take note