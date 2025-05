Ετοιμάζει… εκπλήξεις ο Μεντιλίμπαρ - Απόφαση για Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ - Real.gr

Στον Ολυμπιακό καλούνται να ολοκληρώσουν τη φετινή χρονιά με ακόμα έναν τίτλο, μιας και το Σάββατο αντιμετωπίζουν τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου, όμως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προετοιμάζεται ήδη για τη νέα αγωνιστική σεζόν και φαίνεται ότι έχει πάρει ήδη τις πρώτες αποφάσεις.

Όπως αναφέρει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Κόκκινος Πρωταθλητής» ο Βάσκος τεχνικός επιθυμεί ο Ολυμπιακός τη νέας σεζόν να παίζει περισσότερο με το 4-4-2, καθώς είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία των Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, με τον Μεντιλίμπαρ να θέλει την παραμονή και των δύο στην ομάδα.

Την προηγούμενη Κυριακή (11/5) ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super league, νικώντας τον Παναθηναϊκό με σκορ 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα ματς για να τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, καθώς στις 17 Μαΐου αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ και έχει ως στόχο να κάνει το νταμπλ για να κλείσει ιδανικά τη χρονιά.

Οι Πειραιώτες έχουν κλείσει θέση στη League Phase του Champions League και επιστρέφουν εκεί που ανήκουν, στην ποδοσφαιρική ελίτ. Πλέον βρισκόμαστε στα μέσα Μαΐου, με τα περισσότερα πρωταθλήματα να έχουν μπει στην τελική τους ευθεία. Σε κάποια έχει ήδη ανακηρυχθεί ο πρωταθλητής, ενώ σε κάποια άλλα η… μάχη κορυφώνεται.

Έτσι, γνωρίζουμε ήδη κάποιες από τις ομάδες που έχουν ήδη «σφραγίσει» το εισιτήριο της συμμετοχής τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και αυτές είναι 16, μαζί με τον Ολυμπιακό. Στη λίστα αυτή βρίσκονται «μεγαθήρια» όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι 16 ομάδες:

📌 16/36 clubs have secured their place in the 2025/26 Champions League:

🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter

🇪🇸 Barcelona

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇪🇸 Atlético Madrid

🇮🇹 ATALANTA 👈

🇳🇱 PSV

🇳🇱 Ajax

🇮🇹 Napoli

🇬🇷 Olympiacos

🇨🇿 Slavia Praha

🇫🇷 Marseille

🇫🇷 AS… pic.twitter.com/PwI9g4b55x

