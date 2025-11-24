Έτσι θα παίξει ο Ολυμπιακός με Ρεάλ - Real.gr

Από σήμερα ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό του παιχνίδι, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, καθώς τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής δεν άλλαξαν τις ισορροπίες: η διαφορά από τον ΠΑΟΚ παραμένει στους δύο βαθμούς, από την ΑΕΚ στους τρεις και από τον Παναθηναϊκό στους δέκα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι τους περιμένει μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή το βράδυ της Τετάρτης. Παρ’ όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει το κοινό – το οποίο εξάντλησε τα εισιτήρια σε ελάχιστο χρόνο – o Ολυμπιακός θα διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει συνέχεια στο Champions League.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει μία μόνο αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Ντάνι Γκαρθία αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα και να πλαισιώσει τον Έσε στον άξονα.

Κατά τα λοιπά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού διαμορφώνεται με τους Τζολάκη, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

