 Έτσι θα βρεθεί απευθείας στο επόμενο Champions League ο Ολυμπιακός - Πόσους βαθμούς πήρε στο ranking της ΟΥΕΦΑ - Real.gr

Στην πρώτη του συμμετοχή στο νέο Champions League, ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τον ενδιάμεσο γύρο, μετά την 18η θέση που τερμάτισε στη League Phase και ολοκλήρωσε την παρουσία του μετά το 0-0 στο Λεβερκούζεν, σε συνδυασμό με το 0-2 των Γερμανών στο πρώτο ματς.

Ωστόσο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει την ευκαιρία να βρεθεί και πάλι απευθείας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, χωρίς την… ταλαιπωρία των καλοκαιρινών προκριματικών, μέσω της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αρχικά να σημειωθεί πως με το νέο φορμάτ που διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League, συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι πριν από 2 σεζόν, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια, να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Αυτό το έξτρα εισιτήριο προκύπτει μόνο αν η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» έχει εξασφαλίσει τη θέση στο επόμενο Champions League, μέσα από το εγχώριο πρωτάθλημά της. Κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα.

Εισιτήριο, που για τη σεζόν 2025-26 πήρε ο Ολυμπιακός, αφού κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθλημα της περασμένη σεζόν και η μοναδική ομάδα που είχε περισσότερους βαθμούς από τους Πειραιώτες (Ρέιντζερς) δεν έκανε το ίδιο.

Με τα παραπάνω δεδομένα, οι Πειραιώτες πρέπει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα για να είναι στην επόμενη League Phase του Champions League, χωρίς προκριματικά, αφού είναι πρώτος στην ειδική βαθμολογία της UEFA και «κινδυνεύει» μόνο από Σαχτάρ και Φερεντσβάρος, υπό προϋποθέσεις.

Η ειδική βαθμολογία της UEFA – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – 62.250

Ρέιντζερς – 59.250

Κοπεγχάγη – 54.375

Σαχτάρ Ντόνετσκ – 50.250

Φερεντσβάρος – 48.250

ΠΑΟΚ – 48.250

Ερυθρός Αστέρας – 46.500

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – 46.500

Μίντιλαντ – 46.250

Ζάλτσμπουργκ – 45.000

Σέλτικ – 44.000

Καραμπάγκ – 42.750

*με έντονο οι ομάδες που ολοκλήρωσαν τις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και δεν θα μαζέψουν άλλους βαθμούς.

Πόσους βαθμούς πήρε φέτος στο ranking της UEFA ο Ολυμπιακός

Ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο Ολυμπιακός, που δεν τα κατάφερε κόντρα στην Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες με την πορεία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είχαν εξαιρετική συγκομιδή βαθμών στο ranking της UEFA, την οποία θα βρουν… μπροστά τους τα επόμενα χρόνια.

Ο Ολυμπιακός με τα αποτελέσματά του και τα μπόνους πρόκρισης μάζεψε συνολικά 15.750 βαθμούς, αριθμούς που είναι μεγάλος, όχι όμως και ο μεγαλύτερος.

Είχε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, με κάθε νίκη να δίνει 2.000 βαθμούς και κάθε ισοπαλία, 1.000. Προκρίθηκε στα playoffs από την 18η θέση της League Phase του Champions League, θέση που δίνει 7.750 βαθμούς έξτρα.

Οι βαθμοί που έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός την τελευταία πενταετία

2021/22: 8.000

2022/23: 3.000

2023/24: 17.000

2024/25: 18.500

2025/26: 15.750

Οι κορυφαίες συγκομιδές που έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη

Κορυφαία «ερυθρόλευκη» επίδοση παραμένει αυτή της περασμένης σεζόν, που με την πρόκριση στους «16» του Europa League συγκεντρώθηκαν 18.500 βαθμοί, μέχρι και τον αποκλεισμό από την Μπόντο.

Η δεύτερη καλύτερη επίδοση στη σχετική λίστα είναι της σεζόν 2013-14, όταν ο Ολυμπιακός συμμετείχε απευθείας στους ομίλους του Champions League και προκρίθηκε στους «16» ως δεύτερος, σε έναν όμιλο με Παρί Σεν Ζερμέν Μπενφίκα και Άντερλεχτ. Την κορυφαία τριάδα «κλείνει» η ιστορική σεζόν 2023-24 με την κατάκτηση του Conference League και τους 17.000 βαθμούς.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr