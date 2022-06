«Ετσι έσωσα την αθλήτρια που λιποθύμησε μέσα στην πισίνα»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της προπονήτριας - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η προπονήτρια της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντρεα Φουέντες, μίλησε για το άσχημο συμβάν, αποκαλύπτοντας πως για δύο ολόκληρα λεπτά η 25χρονη δεν ανέπνεε, ενώ κατέθεσε πως, παρότι φώναξε τους ναυαγοσώστες, εκείνοι δεν αντέδρασαν.

«Φώναξα στους ναυαγοσώστες να πηδήξουν, αλλά δεν το έκαναν, δεν αντέδρασαν. Δεν είδα κανέναν να έρχεται, οπότε πήδηξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και κολύμπησα προς την Ανίτα. Κανονικά, όταν τελειώνεις μια χορογραφία, είσαι τόσο κουρασμένος που το πρώτο πράγμα που θέλεις είναι να αναπνεύσεις, το χρειάζεσαι. Αλλά η Ανίτα πήγε στον πάτο, δεν ήταν φυσιολογικό.

Ποτέ δεν είχα κολυμπήσει τόσο γρήγορα στη ζωή μου, ούτε όταν ήμουν Ολυμπιονίκης. Νομίζω ότι τουλάχιστον για δύο λεπτά ήταν χωρίς αναπνοή, επειδή οι πνεύμονές της είχαν γεμίσει νερό, αλλά καταφέραμε να την πάμε σε ένα καλό μέρος. Έβγαλε το νερό, έβηξε και στο τέλος είχε μείνει τρόμος», δήλωσε συγκλονισμένη στο «RAC1».

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το AFP φαίνεται ότι βούτηξαν στο νερό για να τη σώσουν η Ισπανίδα προπονήτριά της, Αντρέα Φουέντες, και μια βοηθός της διοργάνωσης.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn