Euro 2024: Φίλαθλοι από 206 χώρες έκαναν 30 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια

Κάθε εθνική ομοσπονδία που συμμετείχε έλαβε 10.000 εισιτήρια για τους οπαδούς της για κάθε αγώνα και αρκετές ομοσπονδίες έχουν πουλήσει με επιτυχία το σύνολο των εισιτηρίων τους απευθείας στα δικά τους κλαμπ φιλάθλων.

Σε σύγκριση με την πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων για το ευρύ κοινό-όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA-, στην οποία το 35% των εισιτηρίων ζητήθηκε από οπαδούς εκτός Γερμανίας, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αιτήσεων ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στο 59%.

Εκτός από τους φιλάθλους της Γερμανίας, τα περισσότερα εισιτήρια ζητήθηκαν από οπαδούς που υποστηρίζουν την Τουρκία, την Ουγγαρία, την Αγγλία, την Αλβανία και την Κροατία.

Τις επόμενες εβδομάδες, η UEFA θα εκδώσει αζήτητα εισιτήρια και θα τα συμπεριλάβει στην κλήρωση μεταξύ των φιλάθλων που έκαναν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας (EURO2024.com/tickets).

