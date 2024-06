EURO 2024: Τον πήρε ο ύπνος στο ματς της Αγγλίας με τη Σερβία - Όταν ξύπνησε είχαν φύγει όλοι - Viral Βίντεο

Το βίντεο έγινε viral και μάλιστα πολλοί χρήστες έκαναν κάποιες εύλογες ερωτήσεις, σχετικά με το πώς μπορεί να αποκοιμήθηκε, καθώς και το πώς δεν έγινε αντιληπτός από τους εργαζόμενους στο γήπεδο της Σάλκε μετά τη λήξη του ματς.

Να σημειωθεί, πως πολλοί απέδωσαν το γεγονός ότι αποκοιμήθηκε στο γεγονός ότι ο αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Σερβίας.

Δείτε το βίντεο του Άγγλου οπαδού:

An England fan woke up this morning at 4am still inside the stadium, completely empty…

