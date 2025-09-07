Eurobasket 2025: Μπήκε στον δρόμο για το βάθρο η Εθνική - Πέρασε στους «8» κερδίζοντας το Ισραήλ 84-79 - Real.gr

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 37 πόντους η γαλανόλευκη θα βρίσκεται στις «8» καλύτερες ομάδες και κόντρα στην Λιθουανία θα διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η εθνική θα είναι στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025! Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στη διοργάνωση, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25), η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε, για ν’ αποκλείσει, στη φάση των «16», το μαχητικό Ισραήλ, με 84-79, στην Arena Riga, της Λετονίας. Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το… χέρι την εθνική για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

Όσο κι αν ήθελε το Ισραήλ να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη… έκπληξη στη φάση των «16», μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας και της Φινλανδίας, ο “Greek Freak” είχε αντίθετη… άποψη!

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ηγέτης του Ισραήλ, Ντένι Αβντίγια, σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79