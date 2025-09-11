EuroBasket 2025: Έγινε πράξη η επιθυμία του Αταμάν ενόψει του Ελλάδα-Τουρκία - Real.gr

Φαίνεται πως ο Εργκίν Αταμάν έχει τον τρόπο και τη δύναμη να κάνει τα πάντα στην Τουρκία. Ενόψει του αυριανού μεγάλου ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Ελλάδα (21:00), ο Τούρκος προπονητής απηύθυνε κάλεσμα στις τουρκικές αεροπορικές εταιρείες.

«Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν επιπρόσθετες πτήσεις για τη Ρίγα, ώστε πολλοί Τούρκοι φίλαθλοι να έρθουν να μας υποστηρίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε έναν ιστορικό ημιτελικό απέναντι στην Ελλάδα και η υποστήριξη του κοινού μας είναι πολύ σημαντική», είπε ο Αταμάν.

Και… πριν περάσουν λίγες ώρες, γνωστή αεροπορική εταιρεία από την Τουρκία, που είναι και χορηγός των εθνικών ομάδων της χώρας, προγραμμάτισε πτήση τσάρτερ, που θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής (8:05) απευθείας για τη Ρίγα και θα επιστρέψει τη Δευτέρα. Μάλιστα, η τουρκική ομοσπονδία ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία.