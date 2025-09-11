Quantcast
EuroBasket 2025: Έγινε πράξη η επιθυμία του Αταμάν ενόψει του Ελλάδα-Τουρκία - Real.gr
real player

EuroBasket 2025: Έγινε πράξη η επιθυμία του Αταμάν ενόψει του Ελλάδα-Τουρκία

11:51, 11/09/2025
EuroBasket 2025: Έγινε πράξη η επιθυμία του Αταμάν ενόψει του Ελλάδα-Τουρκία

Φαίνεται πως ο Εργκίν Αταμάν έχει τον τρόπο και τη δύναμη να κάνει τα πάντα στην Τουρκία. Ενόψει του αυριανού μεγάλου ημιτελικού του Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Ελλάδα (21:00), ο Τούρκος προπονητής απηύθυνε κάλεσμα στις τουρκικές αεροπορικές εταιρείες.

«Περιμένω από τις αεροπορικές μας εταιρείες να οργανώσουν επιπρόσθετες πτήσεις για τη Ρίγα, ώστε πολλοί Τούρκοι φίλαθλοι να έρθουν να μας υποστηρίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε έναν ιστορικό ημιτελικό απέναντι στην Ελλάδα και η υποστήριξη του κοινού μας είναι πολύ σημαντική», είπε ο Αταμάν.

Και… πριν περάσουν λίγες ώρες, γνωστή αεροπορική εταιρεία από την Τουρκία, που είναι και χορηγός των εθνικών ομάδων της χώρας, προγραμμάτισε πτήση τσάρτερ, που θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής (8:05) απευθείας για τη Ρίγα και θα επιστρέψει τη Δευτέρα. Μάλιστα, η τουρκική ομοσπονδία ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης που σκότωσε την 23χρονη

13:05 11/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved