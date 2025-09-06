Eurobasket 2025: Φύλαγε τα τρίποντα για το τέλος η Γερμανία - Real.gr

H Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ (2022) Γερμανία… πάτησε γκάζι στην 4η περίοδο, στον δεύτερο χρονικά αγώνα της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και πήρε τη νίκη με 85-58 επί της Πορτογαλίας, στην Arena Riga της Λετονίας. H Γερμανία θ’ αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Ιταλία-Σλοβενία (7/9, 18:30) στην προημιτελική φάση και συγκεκριμένα την Τρίτη (9/7, 17:00) στην Arena Riga.

Η αστοχία των «πάντσερ» έξω από τα 6.75 (είχαν 1/24 στις αρχές της 3ης περιόδου) επέτρεψε στην ομάδα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς Νιεμίας Κέτα να προσπεράσει ακόμη και με +5 (21-26 στο 16ο λεπτό). Στην 3η περίοδο, ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ιζαάκ Μπόνγκα οδήγησαν τη Γερμανία στο +9 (52-43), για ν’ απαντήσει με σερί 8-0 η Πορτογαλία (τους πέντε διαδοχικούς πόντους σημείωσε ο Ντιόγκο Μπρίτο) και να πλησιάσει στον πόντο, 52-51, στο 30ό λεπτό.

Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι στην 4η και τελευταία περίοδο, ο Μαοντό Λο σημείωσε δύο τρίποντα και το γερμανικό σερί 13-0 έφερε τα «πάντσερ» στο +14 (65-51). Ο Τραβάντε Ουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο (65-54) 5:42΄΄ πριν τη λήξη, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που οι Ίβηρες θα ήταν απειλητικοί. Έως το φινάλε, οι Πορτογάλοι θα σημείωναν μόλις 4 πόντους, την ώρα που ο Μαοντό Λο θα ευστοχούσε σε ένα ακόμη τρίποντο και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σε τρία, για το τελικό 85-58.

Ο Ντένις Σρέντερ σημείωσε 16 πόντους, αλλά ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς είχε 0/7 τρίποντα και μόνο 3 ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ πέτυχε επίσης 16 πόντους (0/4 τρίποντα), μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ο Ιζαάκ Μπόνγκα είχε συγκομιδή 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την Πορτογαλία που επιστρέφει στη Λισαβόνα, ο Νιεμίας Κέτα σημείωσε double double, με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Χορόζοφ (Βουλγαρία), Βούλιτς (Κροατία)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Αλαν Ιμπραχίμοβιτς): Μπόνγκα 15 (2), Ντα Σίλβα Ό. 2, Λο 12 (4), Ντα Σίλβα Τρ. 11 (3), Βάγκνερ 16, Τάις 8, Σρέντερ 16, Χόλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Νούνο Ταβάρες): Μπρίτο 5 (10, Βόιτσο, Ουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρόζ 2, Γκαμέιρο 7, Ρελβάο 4, Σα Ν., Λισμπόα 4, Σα Κ. 5 (1), Κέτα 18 (1)