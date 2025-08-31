EuroBasket 2025: Για ισχυρό βήμα πρωτιάς κόντρα στη Γεωργία η Εθνική - Real.gr

Η Εθνική μας ομάδα έκανε το απόγευμα του Σαββάτου το 2/2, επικρατώντας εύκολα της Κύπρου στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανού» και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στον όμιλο του EuroBasket 2025.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Κυριακής (15:00, ΕΡΤ News, Novasports Start) τη Γεωργία για την 3η αγωνιστική του ομίλου, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει εν πολλοίς την πρώτη θέση του ομίλου.

Όσον αφορά την αντίπαλό μας, η ομάδα του Τζίκιτς γνώρισε την πρώτη της ήττα από την Ιταλία, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της απέναντι στην Ισπανία, με τους Γεωργιανούς να θέλουν τη νίκη που θα τους βάλει στο κόλπο για την πρωτιά στον όμιλο.

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα (15:00)

Ισπανία – Κύπρος (18:15)

Βοσνία – Ιταλία (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 2-0

Ισπανία 1-1

Ιταλία 1-1

Γεωργία 1-1

Βοσνία 1-1

Κύπρος 0-2

ΠΗΓΗ: filathlos.gr