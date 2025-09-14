EuroBasket 2025: Για την ιστορική επιστροφή στα μετάλλια η Ελλάδα - Real.gr

Με την πίκρα του χαμένου ημιτελικού ακόμη νωπή, αλλά και τη φωτιά του μεταλλίου να καίει πιο δυνατά από ποτέ, η Εθνική Ανδρών του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζεται να δώσει την πιο σημαντική μάχη των τελευταίων 16 ετών.

Απόψε (14/9, 17:00) στη «Riga Arena», η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, σε έναν αγώνα που μπορεί να μην οδηγεί στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά προσφέρει κάτι εξίσου πολύτιμο: μια θέση στο βάθρο, ένα μετάλλιο και το σημαντικότερο μια κληρονομιά για το μέλλον.

Η ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό ήταν βαριά, περισσότερο πνευματικά παρά αγωνιστικά. Η Εθνική δεν κατάφερε να παρουσιαστεί συνεπής σε όσα είχε δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, με αποτέλεσμα να χάσει από μια πιο έτοιμη και «πεινασμένη» αντίπαλο. Όμως, όπως ξεκαθάρισε και ο Βασίλης Σπανούλης, «το μπάσκετ δεν είναι μαθηματικά». Όλες οι ομάδες έχουν την κακή τους μέρα και, ευτυχώς για την Ελλάδα, αυτή ήρθε στους «4» και όχι νωρίτερα. Πλέον, υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία, και αυτή δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Η πρόκληση της Φινλανδίας μόνο αμελητέα δεν είναι. Η ομάδα του ευρωπαϊκού βορρά έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στο τουρνουά, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη του φινλανδικού μπάσκετ δεν είναι τυχαία. Με οργανωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, έμφαση στο σύγχρονο στυλ παιχνιδιού και τη διαρκή παρουσία παικτών σε κορυφαία πρωταθλήματα, οι Σκανδιναβοί χτίζουν σταθερά τη δική τους μπασκετική ταυτότητα. Τα στατιστικά τους στο Ευρωμπάσκετ μιλούν από μόνα τους: κορυφαία ομάδα σε τρίποντα ανά αγώνα, με εντυπωσιακή ταχύτητα μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση και τρομερή ενέργεια στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η Ελλάδα όμως διαθέτει εμπειρία, ποιότητα και κυρίως βαθύ κίνητρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας (στον πιθανώς τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο), οι παίκτες-αποκάλυψη της διοργάνωσης και ένας προπονητής που έχει εμπνεύσει το σύνολο, καλούνται να δείξουν χαρακτήρα. Ο μικρός τελικός είναι ένας πραγματικός τελικός για την Εθνική, που μετά από 16 χρόνια διεκδικεί μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ.

Ο Σπανούλης ζήτησε από τους παίκτες του να δουν το ματς σαν το μεγαλύτερο της καριέρας τους. Γιατί ίσως να είναι. Το ίδιο ζητά και ο κόσμος. Για ένα μετάλλιο που δεν θα είναι απλώς χάλκινο. Θα είναι χρυσάφι για την ψυχολογία, το μέλλον και τη νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ.

Στον τελικό (14/9, 21:00), η Γερμανία, στον τρίτο της τελικό σε Ευρωμπάσκετ μετά από εκείνον του 1993 (χρυσό μετάλλιο) και του 2005 (ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας και πήρε το αργυρό) θ’ αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία θα διεκδικήσει απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια το πρώτο χρυσό της Ιστορίας της στη διοργάνωση και το δεύτερο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά το αργυρό του 2001.

Το πρόγραμμα:

Μικρός και μεγάλος τελικός

14/9

Θέσεις 3-4

ΕΛΛΑΔΑ – Φινλανδία 17:00

Τελικός

Τουρκία – Γερμανία 21:00

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ